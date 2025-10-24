जिला समाज कल्याण, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित 15 का वेतन रोका गया, डीएम की बड़ी कार्रवाई

फोटो सोर्स- 'X' डीएम औरैया
DM takes major action against 15 officials औरैया जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित 15 का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। जिन्होंने आज जूम मीटिंग में भाग नहीं लिया। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 29 अक्टूबर तक निलंबित प्रकरणों का गुणवत्ता और संतोषजनक ढंग से निस्तारण किया जाए। कोई भी संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में ना रहे। सीएम डैशबोर्ड में काम प्रगति वाले कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। इसी संदर्भ में जूम मीटिंग आयोजित की गई थी। लेकिन अधिकारी गायब रहे।
उत्तर प्रदेश के औरैया के डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि यदि अधिकारी स्वयं समय से उपस्थित नहीं होंगे तो अधीनस्थ और भी लापरवाही करेंगे। इसलिए उन्होंने 15 अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। वही रैंकिंग में सुधार के लिए लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बोले यदि अधिकारी, कर्मचारी विभागीय कार्यों और प्रकरणों के निस्तारण में देरी करेंगे तो जिले की रैंकिंग भी प्रभावित होगी। इसलिए सभी अधिकारी कर्मचारी समय से उपस्थित होकर लंबित पड़ी विभागीय कार्यों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत दिबियापुर, एबीएसए औरैया, जिला खान अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियंता नलकूप, एआईजी स्टांप, ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सीडीपीओ औरैया, अछल्दा और एरवा कटरा ज़ूम मीटिंग में अनुपस्थित पाए गए। जिनका वेतन 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है।
