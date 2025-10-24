जिला समाज कल्याण, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित 15 का वेतन रोका गया, डीएम की बड़ी कार्रवाई

DM takes major action against 15 officials औरैया जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित 15 का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। जिन्होंने आज जूम मीटिंग में भाग नहीं लिया। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 29 अक्टूबर तक निलंबित प्रकरणों का गुणवत्ता और संतोषजनक ढंग से निस्तारण किया जाए। कोई भी संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में ना रहे। सीएम डैशबोर्ड में काम प्रगति वाले कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। इसी संदर्भ में जूम मीटिंग आयोजित की गई थी। लेकिन अधिकारी गायब रहे।