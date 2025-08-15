Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम

Kanpur Murder कानपुर में 15 साल के किशोर की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई और उसका शव गाड़ियों में फेंक दिया गया। जब किशोर घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने खोजबीन की। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस संबंध में उन्होंने थाना में शिकायती पत्र गुमशुदगी दर्ज कराई। किशोर का शव झाड़ियां में पड़ा मिला। मौत की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। माता-पिता, भाई-बहन का रो रो कर बुरा हाल था। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि खुलासा करने के लिए दो टीमों का गठन किया है। घटना पनकी थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरैयनपुर निवासी प्रदीप निषाद ने बताया कि उसका 15 वर्षीय छोटा भाई कुलदीप निषाद हंस विद्या मंदिर गंगागंज में कक्षा 8 का छात्र था। जो पढ़ाई के साथ पनकी स्थित कैंब्रिज चौराहे पर पानी के प्रत्याशी बेचता था। बीते 12 अगस्त की रात बताशा बचने के बाद वह घर वापस आ रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसका अपहरण कर लिया गया। जिसका ठेला कैंब्रिज चौराहे से 500 मीटर दूर लावारिस हालत में मिला मिला।
प्रदीप निषाद से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के निरीक्षण के दौरान कुलदीप रात में ठेला लेकर घर की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। उसी समय कार से उसका अपहरण कर लिया गया।
प्रदीप ने बताया कि कैंब्रिज चौराहे पर ठेला लगाने के दौरान राजन, प्रशांत आदि ने ठेला लगाने से मना किया। इस दौरान उन में विवाद हो गया। राजन चौराहे पर चाऊमीन, प्रशांत गोलगप्पे का ठेला लगाता है। उसने शंका जाहिर की कि विवाद के बाद उसके भाई का अपहरण करके हत्या कर दी गई है।
पनकी थाना पुलिस ने बताया कि 13 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 14 अगस्त को शिवली थाना क्षेत्र में अज्ञात का शव बरामद हुआ था। जिसकी पहचान कुलदीप के रूप में की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पनकी थाने में नाबालिग की गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी। जिसका शव कानपुर देहात के शिवली में बरामद हुआ है। घटना के खुलासे के लिए दो टीमें लगाई गई है। जल्दी हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस दो ठेलिया वालों से पूछताछ कर रही है।