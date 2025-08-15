Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम

पनकी थाना पुलिस ने बताया कि 13 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 14 अगस्त को शिवली थाना क्षेत्र में अज्ञात का शव बरामद हुआ था। जिसकी पहचान कुलदीप के रूप में की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पनकी थाने में नाबालिग की गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी। जिसका शव कानपुर देहात के शिवली में बरामद हुआ है। घटना के खुलासे के लिए दो टीमें लगाई गई है। जल्दी हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस दो ठेलिया वालों से पूछताछ कर रही है।