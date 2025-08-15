सांसद साक्षी महाराज बोले-56 इंच के प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानते, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा

Sakshi Maharaj said about America, Akhilesh Yadav and Sanjay Singh उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि अब मोनी बाबा नहीं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जो झुकना नहीं झुकाना जानते हैं और अंत में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। सांसद साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं। उन्हें थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। विपक्ष लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह को पागल खाने में इलाज कराने की सलाह दी।