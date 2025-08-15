सांसद साक्षी महाराज बोले-56 इंच के प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानते, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा

Sakshi Maharaj said about America, Akhilesh Yadav and Sanjay Singh उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि अब मोनी बाबा नहीं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जो झुकना नहीं झुकाना जानते हैं और अंत में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। सांसद साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं। उन्हें थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। विपक्ष लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह को पागल खाने में इलाज कराने की सलाह दी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि संसद की कार्यवाही को बाधित करके विपक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। 15 दिनों से नियोजित तरीके से कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। जबकि स्पीकर हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है। विपक्ष जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे बिना सत्ता के तड़प रही है।संजय सिंह चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेल भेज दिया जाए के सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि संजय सिंह को ट्रीटमेंट की जरूरत है। उन्हें किसी पागलखाने में इलाज कराना चाहिए।
साक्षी महाराज ने कहा कि देश में 56 इंच के सीने वाले देश का प्रधानमंत्री है। जो झुकना नहीं झुकाना जानता है और अंत में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को केवल भारत ही आंख दिखा रहा है। अब देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है।
वोट चोरी पर पूछे गए सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं। थोड़ी तो बुद्धि होनी चाहिए। यदि वोट की चोरी की जाती तो विपक्ष के इतने सांसद लोकसभा में कैसे पहुंच जाते? जहां जीत गए वहां सही है और जहां हार गए वहां वोट की चोरी हो रही है। विपक्ष की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है।
साक्षी महाराज ने कहा कि वृंदावन में जमीन इंच के हिसाब से बिक रही है। शनिवार और रविवार को वृंदावन घूमने ना जाए। यहां पर हरियाणा और दिल्ली के लोग टूट पड़ते हैं। यहां पर भी भव्य और दिव्या मंदिर का निर्माण होगा।