13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

महिला पीएसी वाहिनियों सहित अन्य सुरक्षा बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, देखें नोटिफिकेशन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड बड़ी संख्या में उप निरीक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्ती महिला पीएससी, पीएससी आदि के लिए हो रही है।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Aug 13, 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती (फोटो सोर्स- y वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- y वीडियो ग्रैब)

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 4543 उप निरीक्षक पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।‌ इसमें उपनिरीक्षक के 4242, प्लाटून कमांडर पीएससी के 135, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के साथ बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनियों के लिए 106 महिला की भर्ती हो रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 12 अगस्त से हुई है। ‌इसके साथ ही शुल्क जमा किए जा सकेंगे। जबकि आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 13 सितंबर रखी गई है। ‌

OTR अनिवार्य

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। सभी वर्गों के लिए उम्र में छूट की सीमा 3 वर्ष है। रजिस्ट्रेशन के पहले आवेदकों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है। OTR 31 जुलाई से प्रारंभ है। जिसमें अब 3.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है और यह पूरी तरह निशुल्क है।

ये भी पढ़ें

बच्चों की बल्ले बल्ले: कल से हो रही है चार दिनों की छुट्टी, कार्यालयों, बैंकों, कॉलेजों में 3 दिनों की बंदी
फर्रुखाबाद
Four-day holiday in schools (Photo source: 'X' video grab)

लाइव फोटो ली जाएगी

नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा के सभी चरणों में आवेदकों के बायोमेट्रिक के दौरान फोटो, फिंगरप्रिंट और आईआरआईएस (IRIS) लिया जाएगा। आधार आधारित ई-केवाईसी भी की जाएगी। आवेदक की लाइव फोटो भी ली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा, अभिलेख की संवीक्षा समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण निश्चित है। बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरॉयड, उत्तेजक, नशीला पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है। इसकी पुष्टि के लिए बोर्ड आवश्यक जांच कराएग। ऐसे अब अभ्यार्थियों का चयन निरस्त करने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की पांचवीं घटना: सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश
रायबरेली
वंदे भारत पर पत्थर बाजी (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2025 09:14 am

Published on:

13 Aug 2025 09:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / महिला पीएसी वाहिनियों सहित अन्य सुरक्षा बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, देखें नोटिफिकेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.