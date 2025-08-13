महिला पीएसी वाहिनियों सहित अन्य सुरक्षा बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, देखें नोटिफिकेशन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 4543 उप निरीक्षक पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।‌ इसमें उपनिरीक्षक के 4242, प्लाटून कमांडर पीएससी के 135, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के साथ बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनियों के लिए 106 महिला की भर्ती हो रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 12 अगस्त से हुई है। ‌इसके साथ ही शुल्क जमा किए जा सकेंगे। जबकि आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 13 सितंबर रखी गई है। ‌