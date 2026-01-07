UP: 2026 में कौन से 4 नए एक्सप्रेस-वे होंगे शुरू? समय और पैसे दोनों की बचत होना तय! इन जिलों से सीधी कनेक्टिविटी

लखनऊ और कानपुर के बीच का सफर भी अब सुहाना होने वाला है। जहां 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे अप्रैल 2026 तक शुरू की संभावना है । यह 6 लेन का एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसके बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय जो अभी करीब 2 घंटे लगता है, वह घटकर मात्र 40- 45 मिनट रह जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे कानपुर के गंगा ब्रिज के पास स्थित आजाद चौराहे को लखनऊ के शहीद पथ से जोड़गा। जिससे मेरठ और प्रयागराज तक जाना और भी आसान हो जाएगा।