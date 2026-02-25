रामलीला में बनता था दशानन, काट डाला पिता का सिर

हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अक्षत ने साक्ष्यों को मिटाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने पिता के शव को कई हिस्सों में काटा और उन्हें घर में रखे एक बड़े प्लास्टिक ड्रम के अंदर ठूंस दिया। वारदात के समय उसकी सगी बहन घर में ही मौजूद थी जिसे आरोपी ने डरा-धमककर एक कमरे में बंधक बना लिया। बहन इस कदर सदमे में चली गई कि वह विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रही। घर के भीतर से लाश की सड़ांध बाहर न फैले और पड़ोसियों को शक न हो इसके लिए शातिर अक्षत दिन-रात पूरे घर में रूम फ्रेशनर और खुशबूदार इत्र छिड़कता रहता था। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए 23 फरवरी को थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।