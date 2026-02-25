Lucknow Zoo: लखनऊ जू में 16 साल की मादा भेड़िया बीमार, वन्यजीव चिकित्सकों की टीम अलर्ट पर

प्राणि उद्यान प्रशासन के मुताबिक प्राकृतिक वातावरण में भेड़ियों की औसत आयु सामान्यतः 12 से 14 वर्ष के बीच होती है। ऐसे में यह मादा भेड़िया उम्र के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ जंगली जानवरों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे संक्रमण और शारीरिक कमजोरी की संभावना बढ़ जाती है। चिकित्सकों ने बताया कि मादा भेड़िया में वृद्धावस्था से जुड़ी सामान्य समस्याएं देखी जा रही हैं। उसकी भूख कम हो गई है और गतिविधियों में भी कमी आई है। इसी कारण उसे विशेष चिकित्सा देखभाल में रखा गया है।