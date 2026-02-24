योगी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी, तीसरे डिप्टी सीएम और संगठन बदलाव से तेज सियासत

सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे उपमुख्यमंत्री पद को लेकर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संतुलन साधने के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं। जबकि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के नेताओं में प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष की चर्चा लंबे समय से चल रही है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए पश्चिम यूपी से किसी प्रभावशाली नेता को तीसरा डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है।