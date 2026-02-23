23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

Yogi Singapore Visit: गंगा एक्सप्रेसवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक पार्क में निवेश लाने को योगी का सिंगापुर मिशन तेज

सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक निवेश संस्था GIC के सीईओ लिम चो कियात से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक पार्क और सतत शहरी विकास परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक से निवेश सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 23, 2026

यूपी में बड़े निवेश की संभावनाएं मजबूत (फोटो सोर्स : Information Department )

यूपी में बड़े निवेश की संभावनाएं मजबूत (फोटो सोर्स : Information Department )

Yogi Singapore Visit Logistics Project: उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा लगातार नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। सिंगापुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (GIC) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिम चो कियात और उनके प्रतिनिधिमंडल से महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक संस्थागत निवेश, बुनियादी ढांचा विकास और सतत शहरी परियोजनाओं पर व्यापक चर्चा हुई।

निवेश सहयोग को लेकर सकारात्मक संकेत

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए सबसे तेजी से उभरते राज्यों में से एक बताते हुए राज्य की आर्थिक क्षमता, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल नीतियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बनकर उभर रहा है और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध करा रहा है। GIC नेतृत्व ने भी उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर गहरी रुचि दिखाई और राज्य में दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई।

इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर विशेष फोकस

बैठक में प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, औद्योगिक पार्कों के विकास और सतत शहरी विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी सुधार, माल परिवहन प्रणाली और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर सहयोग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GIC की उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद साझेदारियों की सराहना की। विशेष रूप से GIC की IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भागीदारी को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के साथ-साथ औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

बैठक में ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और हरित विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने Greenko India के साथ GIC के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने निवेशकों को सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

उत्तर प्रदेश की निवेश नीति पर प्रस्तुति

बैठक के दौरान राज्य सरकार की नई औद्योगिक और निवेश नीतियों पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम, आसान अनुमति प्रक्रिया, भूमि बैंक और मजबूत कानून-व्यवस्था के जरिए निवेशकों को सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगों को नीति आधारित प्रोत्साहन, कर लाभ और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वैश्विक निवेश केंद्र बनने की दिशा में कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बैठक उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। GIC जैसे बड़े संप्रभु निवेश फंड की रुचि राज्य की आर्थिक संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संदेश देती है। GIC दुनिया के प्रमुख दीर्घकालिक निवेशकों में शामिल है और वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करता है।

रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

यदि प्रस्तावित निवेश योजनाएं साकार होती हैं तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार और शहरी विकास को नई गति मिल सकती है। राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के साथ दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

निवेशकों के साथ लगातार संवाद

मुख्यमंत्री का सिंगापुर दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक निवेशकों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों में रोड शो और निवेश बैठकों का आयोजन कर रही है।

भविष्य की साझेदारी की संभावनाएं

बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग बढ़ाने और संभावित निवेश परियोजनाओं पर तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश की नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं।

उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान मजबूत

सिंगापुर में हुई यह उच्चस्तरीय बैठक उत्तर प्रदेश की वैश्विक आर्थिक पहचान को मजबूत करने वाली मानी जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रमुख निवेश गंतव्य बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को प्रदेश के औद्योगिक विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत शहरीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

