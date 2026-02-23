Yogi Singapore Visit: गंगा एक्सप्रेसवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक पार्क में निवेश लाने को योगी का सिंगापुर मिशन तेज

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए सबसे तेजी से उभरते राज्यों में से एक बताते हुए राज्य की आर्थिक क्षमता, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल नीतियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बनकर उभर रहा है और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध करा रहा है। GIC नेतृत्व ने भी उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर गहरी रुचि दिखाई और राज्य में दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई।