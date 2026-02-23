Liquor Smuggling: आबकारी विभाग की बड़ी छापेमारी, फर्जी क्यूआर कोड लगाकर शराब बेचने वाला गिरफ्तार

आबकारी विभाग की टीम ने थाना रहीमाबाद पुलिस के साथ संयुक्त रूप से ग्राम रूसेना क्षेत्र में दबिश दी। टीम के पहुंचते ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध स्थानों की गहन जांच की गई।

जांच में यह सामने आया कि अवैध विदेशी मदिरा की बोतलों पर नकली क्यूआर कोड लगाए गए थे, जिससे शराब को वैध और सरकारी आपूर्ति का दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अधिकारियों ने मौके से कुल 109 पौव्वे और 26 अद्धे, यानी कुल 135 शीशी अवैध विदेशी मदिरा बरामद की, जिसकी कुल मात्रा लगभग 29.37 बल्क लीटर पाई गई।