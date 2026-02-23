Crime News: ट्यूशन टीचर ने 9वीं की छात्रा से किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर कराया अबॉर्शन

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)
Lucknow Crime News: यूपी की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक हैरान और गंभीर घटना सामने आई है। यहां 13 साल की एक दलित किशोरी रहती है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके माता-पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं। परिवार बिजनौर जिले का मूल निवासी है, लेकिन फिलहाल लखनऊ में गोमती एनक्लेव के पास रहता है। बच्ची के साथ उसके ट्यूशन टीचर ने रेप किया।
किशोरी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वीर सिंह यादव नाम का शख्स घर आता था। वह मूल रूप से बांदा जिले के बबेरू का रहने वाला है। 22 जनवरी को किशोरी के माता-पिता दफ्तर चले गए थे। दादी घर के बाहर धूप में बैठी थीं। घर में किशोरी अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जीवन खराब करने की धमकी दी। डर और लाज के कारण किशोरी चुप हो गई। इसके बाद आरोपी ट्यूशन के बहाने बार-बार दोपहर में आने लगा। वह किशोरी को ब्लैकमेल करता रहा और 12 फरवरी तक कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
बार-बार अपराध के कारण किशोरी गर्भवती हो गई। जब आरोपी को इसकी जानकारी हुई तो उसने दवा देकर उसका गर्भपात करा दिया। गर्भपात के बाद किशोरी की तबीयत बहुत खराब हो गई। आखिरकार उसने अपनी मां को सारी बात बता दी। मां ने पिता को बताया और दोनों ने मिलकर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट और अन्य कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं। पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
किशोरी के पिता का कहना है कि आरोपी बहुत रसूख वाला है। वह खुद को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताता है। वह प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी फोटो दिखाकर लोगों पर रौब जमाता है। इसी रसूख के भरोसे वह ऐसी हरकतें करता रहा।
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
