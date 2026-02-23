Crime News: ट्यूशन टीचर ने 9वीं की छात्रा से किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर कराया अबॉर्शन

किशोरी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए वीर सिंह यादव नाम का शख्स घर आता था। वह मूल रूप से बांदा जिले के बबेरू का रहने वाला है। 22 जनवरी को किशोरी के माता-पिता दफ्तर चले गए थे। दादी घर के बाहर धूप में बैठी थीं। घर में किशोरी अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जीवन खराब करने की धमकी दी। डर और लाज के कारण किशोरी चुप हो गई। इसके बाद आरोपी ट्यूशन के बहाने बार-बार दोपहर में आने लगा। वह किशोरी को ब्लैकमेल करता रहा और 12 फरवरी तक कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।