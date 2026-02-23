UP बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, सिंगापुर में योगी का टेमासेक और GIC से निवेश पर हाई-लेवल मीटिंग

इसके बाद योगी जी ने GIC (गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाउ कियाट और उनके डेलीगेशन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में बताया कि लंबे समय तक संस्थागत निवेश के रास्ते तलाशे गए। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में निवेश पर फोकस रहा। योगी जी ने GIC की मौजूदा साझेदारी की तारीफ की। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में IRB के साथ जुड़ाव और राज्य में ग्रीनको के साथ सहयोग शामिल है। यह साझेदारी यूपी के विकास में बहुत मददगार साबित हो रही है।