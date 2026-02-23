23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

UP बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, सिंगापुर में योगी का टेमासेक और GIC से निवेश पर हाई-लेवल मीटिंग

सिंगापुर यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ‘इन्वेस्ट यूपी मेगा रोडशो’ में वैश्विक कंपनियों से संवाद किया। गंगा एक्सप्रेसवे और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में साझेदारी पर जोर दिया गया।

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 23, 2026

सिंगापुर दौरे पर योगी की बड़ी रणनीति सामने आई

सिंगापुर दौरे पर योगी की बड़ी रणनीति सामने आई

CM Yogi Adityanath Singapore Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 फरवरी 2026 से सिंगापुर की यात्रा शुरू की है। यह दौरा 22 से 24 फरवरी तक चलेगा। इसका मुख्य मकसद यूपी में विदेशी निवेश लाना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और राज्य को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। योगी इस दौरान सिंगापुर के बड़े निवेशकों और नेताओं से मिल रहे हैं। यह उनकी 2017 के बाद पहली बड़ी विदेश यात्रा है। वे जापान भी जाएंगे, लेकिन पहले सिंगापुर में महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं।

टेमासेक के चेयरमैन से मुलाकात

सिंगापुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हेन और उनकी टीम से मुलाकात की। यह बैठक बहुत उपयोगी रही। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बड़े अवसरों पर चर्चा हुई। उन्होंने राज्य की नीतियों और ग्लोबल निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी की जानकारी दी। टेमासेक जैसे बड़े निवेशक से बातचीत से यूपी में नए प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद है।

GIC के CEO से बैठक

इसके बाद योगी जी ने GIC (गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाउ कियाट और उनके डेलीगेशन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में बताया कि लंबे समय तक संस्थागत निवेश के रास्ते तलाशे गए। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में निवेश पर फोकस रहा। योगी जी ने GIC की मौजूदा साझेदारी की तारीफ की। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में IRB के साथ जुड़ाव और राज्य में ग्रीनको के साथ सहयोग शामिल है। यह साझेदारी यूपी के विकास में बहुत मददगार साबित हो रही है।

दौरे का कैसा पड़ेगा प्रभाव?

यह दौरा भारत-सिंगापुर के मजबूत रिश्तों पर आधारित है। सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) देने वाला देश है। योगी जी की बैठकें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। सिंगापुर की विशेषज्ञता स्मार्ट सिटी, वॉटर मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी में है, जो यूपी के लिए फायदेमंद होगी। मुख्यमंत्री ने 'इन्वेस्ट यूपी मेगा रोडशो' भी किया, जहां कई कंपनियों से बात हुई।

दौरे से क्या मिलेगा फायदा?

योगी आदित्यनाथ का यह दौरा उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। निवेश से रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। जल्द ही इन बैठकों के सकारात्मक नतीजे दिखाई देंगे।

Published on:

23 Feb 2026 09:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, सिंगापुर में योगी का टेमासेक और GIC से निवेश पर हाई-लेवल मीटिंग

