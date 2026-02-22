22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

CM Yogi Singapore & Japan Visit: मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने मिशन पर सीएम योगी का सिंगापुर-जापान निवेश दौरा शुरू

CM Yogi Manufacturing Hub of India: उत्तर प्रदेश को ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ बनाने के मिशन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे वैश्विक कंपनियों, निवेशकों और प्रवासी भारतीयों से संवाद कर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विकास को नई गति देंगे।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 22, 2026

म्यांमार यात्रा के बाद पहला विदेशी दौरा, 23-24 सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान प्रवास (फोटो सोर्स : Information Department )

म्यांमार यात्रा के बाद पहला विदेशी दौरा, 23-24 सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान प्रवास (फोटो सोर्स : Information Department )

CM Yogi Heads to Singapore & Japan: उत्तर प्रदेश को देश की औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने और ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ के विजन को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चार दिवसीय विदेशी दौरे पर सिंगापुर और जापान के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप यह दौरा प्रदेश की निवेश कूटनीति, औद्योगिक विस्तार और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वर्ष 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद यह मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा है। सरकार का मानना है कि यह यात्रा केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर बदलते उत्तर प्रदेश की नई पहचान प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में रहेंगे, जहां वे कुल 33 वैश्विक कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात कर निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विकास के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे।

निवेश कूटनीति का नया मॉडल

मुख्यमंत्री इस दौरे में पारंपरिक औपचारिक बैठकों से आगे बढ़कर जी-टू-बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) संवाद और राउंड टेबल मीटिंग्स के माध्यम से निवेशकों से सीधे बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के ‘सीईओ’ की भूमिका में निवेशकों को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, नीति स्थिरता, बेहतर कानून व्यवस्था और कारोबारी संभावनाओं की जानकारी देंगे। सरकार का विश्वास है कि सीधे संवाद से निवेशकों की शंकाओं का समाधान होगा और निवेश प्रस्तावों को तेजी मिलेगी। यह मॉडल ‘इन्वेस्ट यूपी’ अभियान की अगली कड़ी माना जा रहा है, जिसने पिछले वर्षों में बड़े निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं।

उत्तर प्रदेश: उत्पादन और उपभोग का केंद्र

प्रदेश सरकार का तर्क है कि 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के साथ-साथ विशाल श्रमबल भी उपलब्ध कराता है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, एयर कनेक्टिविटी और औद्योगिक क्लस्टरों के विस्तार ने प्रदेश को विनिर्माण के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री इस दौरे में उत्तर प्रदेश को उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

सिंगापुर में 25 वैश्विक कंपनियों से मुलाकात

सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यहां विशेष ध्यान डेटा सेंटर, एग्रीबिजनेस, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी क्षेत्रों पर रहेगा।

  • डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर: गूगल और एसटीटी ग्लोबल जैसे निवेशकों से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर चर्चा होगी।
  • एग्रीबिजनेस निवेश: जापफा ग्रुप और ओलम इंटरनेशनल के साथ कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर वार्ता होगी।
  • लॉजिस्टिक्स नेटवर्क: मैपलट्री और एआई सैट्स के साथ वेयरहाउसिंग व सप्लाई चेन सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
  • क्लीन एवं सौर ऊर्जा: एवीपीएन, जीएससी ग्रीन्स और ईडीपीआर सनसीप के साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर निवेश चर्चा होगी।

इसके अलावा ग्रीनफील्ड वेंचर्स और ड्रीमट्रस्ट के साथ हॉस्पिटैलिटी व थीम पार्क विकास, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ पैकेजिंग उद्योग, सेम्बकॉर्प के साथ इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण तथा सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एविएशन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। वैश्विक निवेश फंड्स टेमासेक, जीआईसी और ब्लैक स्टोन के साथ पूंजी निवेश पर चर्चा होगी, जबकि फुलर्टन फाइनेंशियल, डीबीएस बैंक और वर्टेक्स वेंचर्स के साथ फिनटेक व स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी।

जापान में हाई-टेक निवेश पर फोकस

जापान प्रवास मुख्यमंत्री के दौरे का तकनीकी रूप से सबसे अहम चरण माना जा रहा है। यहां आठ प्रमुख जापानी कंपनियों से उच्च तकनीक आधारित निवेश पर चर्चा होगी।

  • ऑटोमोबाइल सेक्टर: कुबोटा और सुजुकी के साथ वाहन निर्माण व ईवी इकोसिस्टम पर सहयोग।
  • सेमीकंडक्टर उद्योग: टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ चिप निर्माण व इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन पर निवेश संभावनाएं।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग: तोशिबा के साथ उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर चर्चा।
  • ऑटो सप्लाई चेन: टोयो डेंसो, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स और नागासे एंड कंपनी के साथ सहयोग।

इसके अतिरिक्त कनाडेविया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं और मारुबेनी के साथ हॉस्पिटैलिटी तथा रियल एस्टेट निवेश पर भी वार्ता होगी।

प्रवासी भारतीयों और छात्रों से संवाद

मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के लोगों से संवाद के माध्यम से वे प्रदेश की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक पहचान को साझा करेंगे। विशेष रूप से स्कूली बच्चों और युवा छात्रों से बातचीत कर मुख्यमंत्री ‘नए उत्तर प्रदेश’ की कहानी बताएंगे-एक ऐसा प्रदेश जो पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर आधुनिक औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

औद्योगिक नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रस्तुति

जी-टू-बी बैठकों और राउंड टेबल चर्चाओं में मुख्यमंत्री प्रदेश की प्रमुख नीतियों को निवेशकों के सामने विस्तार से रखेंगे। इनमें शामिल होंगे:

  • औद्योगिक नीति और सिंगल विंडो सिस्टम
  • विशाल भूमि बैंक और औद्योगिक पार्क
  • पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क
  • लॉजिस्टिक्स एवं फ्रेट कॉरिडोर
  • स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन योजनाएं

ये भी पढ़ें

लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, चिनहट-दुबग्गा की 10 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, हजरतगंज निर्माण सील
लखनऊ
चिनहट-दुबग्गा में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला (फोटो सोर्स : LDA x )

संबंधित खबरें

भगवा कपड़ों में जापान-सिंगापुर की धरती पर उतरेंगे सीएम योगी, सैंडल की जगह पहनेंगे जूते; चर्चा हुईं तेज

cm yogi

सीएम योगी का बड़ा एलान: UP होमगार्ड भर्ती में ‘आपदा मित्रों’ को मिलेगी प्राथमिकता

यूपी विधानसभा में गूंजा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम!

यूपी विधानसभा में गुंजा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा, माता प्रसाद पांडे की बात सुन हंस पड़े योगी आदित्यनाथ

पोस्टर वार से बढ़ी हलचल, माघ मेले की घटना ने यूपी की राजनीति में मचाई हलचल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Poster War : माघ मेला विवाद पर लखनऊ में ब्राह्मण मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम तेज

सपा-बसपा गठबंधन के संकेत, अखिलेश बोले रिश्ते मजबूत, यूपी में बढ़ी सियासी हलचल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Akhilesh Yadav: क्या फिर साथ आएंगे सपा-बसपा, अखिलेश के बयान से यूपी की राजनीति में नई हलचल

मिर्जापुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ हैवानियत, बनाया वीडियो, हिरासत में 2 लोग

mayawati

AI Impact Summit: Youth Congress के विरोध पर भड़कीं मायावती, देश की गरिमा का हनन का लगाया आरोप!

सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 2.51 लाख किसानों और 3,500 परिवारों को 460 करोड़ रुपये सीधे खाते में (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

CM Yogi Big Announcement: बजट के बाद बड़ा तोहफा! एक झटके में 460 करोड़ सीधे किसानों के खाते में, बिना बिचौलिया रकम ट्रांसफर

सेल्फी लेने पर भड़क गया दूल्हा, जमकर चले लात घूसे और कुर्सियां, जीजा हुए घायल

Up news, gorakhpur

सीएम योगी का डीएम प्रोजेक्ट बन रहा है सुसाइड प्वाइंट, फिर मिली युवती की लाश…कुछ दिन पहले महिला ने किया था सुसाइड

सरकार को उम्मीद है कि इन चर्चाओं से संयुक्त परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा और निवेश प्रस्ताव तेजी से जमीन पर उतर सकेंगे।

‘ब्रांड यूपी’ को वैश्विक पहचान

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव का दावा किया है। मुख्यमंत्री का यह विदेशी दौरा वैश्विक निवेशकों के सामने इसी बदले हुए वातावरण को प्रस्तुत करने का अवसर माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी बेहद प्रभावी होती है। मुख्यमंत्री का निवेशकों से सीधे संवाद करना प्रदेश की प्रतिबद्धता और नीति स्थिरता का मजबूत संदेश देगा।

वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में अहम कदम

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को विकास का इंजन माना गया है। चार दिन की यह यात्रा निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ तकनीकी सहयोग, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री निवेशकों के सामने उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखेंगे जहां मजबूत कानून व्यवस्था, तेज कनेक्टिविटी, नीति स्थिरता और प्रशासनिक पारदर्शिता निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है।

ये भी पढ़ें

UP Administration में बड़ा बदलाव: महिला IAS अधिकारियों को मिली जिलों की कमान, देखें पूरी सूची
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में महिला प्रशासनिक नेतृत्व की नई तस्वीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM Yogi Singapore & Japan Visit: मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने मिशन पर सीएम योगी का सिंगापुर-जापान निवेश दौरा शुरू

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, चिनहट-दुबग्गा की 10 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, हजरतगंज निर्माण सील

चिनहट-दुबग्गा में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला (फोटो सोर्स : LDA x )
लखनऊ

UP Administration में बड़ा बदलाव: महिला IAS अधिकारियों को मिली जिलों की कमान, देखें पूरी सूची

उत्तर प्रदेश में महिला प्रशासनिक नेतृत्व की नई तस्वीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में शिक्षामित्र-अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि, 1.68 लाख कर्मियों को राहत

यूपी सरकार ने शिक्षामित्र और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 1.68 लाख कर्मियों को दी राहत (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

UP ने पीएम सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर स्थापित कर बनाया देश में दूसरा स्थान

उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में बनाया देश में रिकॉर्ड, रूफटॉप सोलर में दूसरे नंबर पर   (फोटो सोर्स : Information Department )   
लखनऊ

सदन में खुलासा: Mayawati को एनएसजी कवर, Akhilesh के पास सबसे बड़ी सुरक्षा फोर्स, सरकार ने रखे चौंकाने वाले आंकड़े

यूपी सरकार का दावा: मायावती और अखिलेश यादव को सर्वाधिक सुरक्षा, एनएसजी सिर्फ मायावती के पास (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.