CM Yogi Singapore & Japan Visit: मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने मिशन पर सीएम योगी का सिंगापुर-जापान निवेश दौरा शुरू

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को विकास का इंजन माना गया है। चार दिन की यह यात्रा निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ तकनीकी सहयोग, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री निवेशकों के सामने उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखेंगे जहां मजबूत कानून व्यवस्था, तेज कनेक्टिविटी, नीति स्थिरता और प्रशासनिक पारदर्शिता निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है।