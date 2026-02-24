Ashiyana Murder Case: पहले मारी गोली, फिर शव के किए टुकड़े; बेटे ने पिता की हत्या कर ड्रम में छिपाई लाश

हत्या के बाद आरोपी ने जो किया, उसने पुलिस अधिकारियों को भी स्तब्ध कर दिया। पुलिस जांच के अनुसार,शव को छिपाने के लिए आरोपी ने शरीर के टुकड़े किए। हाथ-पैर काटकर अलग कर दिए। शरीर के ऊपरी हिस्से को प्लास्टिक ड्रम में रखा। घर में मिले एसिड से शव नष्ट करने की तैयारी की जा रही थी। तीसरी मंजिल पर रखे ड्रम से शव का ऊपरी हिस्सा बरामद हुआ, जबकि हाथ-पैर की तलाश जारी है। घर से 20 लीटर का एसिड भरा गैलन भी मिला है, जिससे अंदेशा है कि आरोपी सबूत मिटाने की योजना बना रहा था।