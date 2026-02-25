Brajesh Pathak Statement: ‘मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान’- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तीखा हमला

ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर हमला, नफरत और अराजक राजनीति का लगाया आरोप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Brajesh Pathak Statement Rahul Gandhi controversy: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पाठक ने राजधानी लखनऊ स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तथाकथित “मोहब्बत की दुकान” में केवल नफरत, अराजकता, दंगे और भारत विरोधी विचारधारा का ही सामान मिलता है।
प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली, विपक्षी बयानबाजी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को लेकर दिए जा रहे बयानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब विपक्ष की राजनीति को समझ चुकी है और नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने झूठ की राजनीति का ऐसा स्तर छू लिया है, जहां से वापसी संभव नहीं दिखती। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से किए जा रहे बयान केवल राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पाठक ने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है और इससे देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।
प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एआई ग्लोबल समिट का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भारत विश्व स्तर पर तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, तब कांग्रेस नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंचों पर भारत के खिलाफ बयान देना देश हित के खिलाफ है। पाठक ने दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा ऐसे कृत्यों का समर्थन करना यह दर्शाता है कि पूरी राजनीतिक रणनीति सुनियोजित तरीके से बनाई गई है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता फैलाना भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ विचारधारा पर आधारित होनी चाहिए, न कि नकारात्मकता और विवाद पैदा करने पर। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल नाम का अर्थ अबरार, हुड़दंग और लफंगई की राजनीति बन गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता ऐसी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी।
उपमुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर विदेशी मंचों का उपयोग कर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेशी प्रोपेगेंडा तंत्र के सहारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार पर आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ऐसे समय में देश के खिलाफ बयान देना राष्ट्रीय हितों के विपरीत है।
प्रेस वार्ता के दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी देश में नकारात्मक राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फेक न्यूज फैलाना, अफवाहों के जरिए आंदोलन खड़ा करना और समाज में असंतोष पैदा करना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि जनता अब यह समझ चुकी है कि विपक्ष का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर बहस करना नहीं बल्कि विवाद पैदा करना है।
डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों पर चीन से फंड लेने के आरोप लगे, वही आज राष्ट्रवाद और देश सुरक्षा का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में जनता ही इसका जवाब देगी।
ब्रजेश पाठक का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में लोकसभा चुनावी माहौल धीरे-धीरे गर्म हो रहा है और राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जो देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है, वहां राजनीतिक बयान और प्रतिक्रियाएं लगातार चर्चा का विषय बन रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही अपने समर्थक वर्ग को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तकनीक, अर्थव्यवस्था, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, वहीं विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है।
अपने संबोधन के अंत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता सकारात्मक और विकास आधारित राजनीति का समर्थन करेगी और झूठ एवं भ्रम फैलाने वाली राजनीति को अस्वीकार कर देगी। उन्होंने कहा कि भारत की जनता जागरूक है और वह देश के सम्मान, विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देती है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, आने वाले महीनों में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। राष्ट्रीय मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका, तकनीकी विकास और आर्थिक नीतियां आगामी राजनीतिक विमर्श के प्रमुख विषय बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन लगातार मीडिया संवाद और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग