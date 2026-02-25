Brajesh Pathak Statement: ‘मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान’- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तीखा हमला

प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एआई ग्लोबल समिट का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भारत विश्व स्तर पर तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, तब कांग्रेस नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंचों पर भारत के खिलाफ बयान देना देश हित के खिलाफ है। पाठक ने दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा ऐसे कृत्यों का समर्थन करना यह दर्शाता है कि पूरी राजनीतिक रणनीति सुनियोजित तरीके से बनाई गई है।