नवाब वजीद अली शाह प्रनी उदय, जिसे पहले वेल्स जूलॉजिकल गार्डन के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप में लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन, लखनऊ चिड़ियाघर 71.6 एकड़ (29.0 हेक्टेयर) में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यह एक बड़े चिड़ियाघर के रूप में वर्गीकृत करता है। वेल्स जूलॉजिकल गार्डन के राजकुमार की स्थापना 1921 में उनकी रॉयल हाईनेस, वेल्स के राजकुमार लखनऊ की यात्रा को मनाने के लिए की गई थी। लखनऊ में प्राणी उद्यान स्थापित करने का विचार सर हार्कोर्ट बटलर, राज्य के राज्यपाल से उत्पन्न हुआ। <strong>इतिहास</strong> वेल्स जूलॉजिकल गार्डन के लिए एक प्रबंधन की एक समिति बनाई गई थी जिसमें दाताओं और अन्य प्रमुख नागरिक शामिल थे। कर्नल फन्थोरपे, लखनऊ के आयुक्त, प्रथम राष्ट्रपति और शेख मकबुल हुसैन के रूप में आयोग के प्रथम सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। समिति 17 अगस्त 1926 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत थी। 1950 में प्रबंध समिति को भंग कर दिया गया था। 1966 में प्रशासनिक नियंत्रण को वन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। चिड़ियाघर सलाहकार समिति का गठन सरकार आदेश सं- 1652/14-4-2001-866/93 दिनांक 04-08-2001 के तहत किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार, पत्र संख्या 1552 / 14-4-2001-30 / 90 के माध्यम से, 4 जून 2001 की वैन अनुभगत-4 ने "प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन" का नाम बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यन कर दिया गया। <strong>उद्देश्य</strong> ऐसे उपवनों के आज तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। (1) मनुष्य का मनोरंजन करना,(2) पशु पक्षियों के आचरण, व्यवहार, चालढाल, प्रकृति आदि का अध्ययन करना ताकि जो पशु पक्षी मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी हैं उनकी रक्षा और वृद्धि की जाए और(3) उनपर कुछ ऐसे प्रयोग करना जिनसे प्राप्त ज्ञान को मानव हित में प्रयुक्त किया जा सके। इस अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के कारण ही हम अनेक नई नई ओषधियों के आविष्कार करने में समर्थ हुए हैं। इन ओषधियों से अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा आज सफलता से की जा रही है। कुछ पशुओं की शारीरिक क्रिया मनुष्य की शारीरिक क्रिया से बहुत मिलती जुलती है। इस कारण नई ओषधियों का जो प्रभाव उन पशुओं पर पड़ता है वैसा ही प्रभाव मानव शरीर पर भी पड़ता है। पशुओं पर किए गए प्रयोग मनुष्य के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

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