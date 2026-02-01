9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: ओरण गोचर बचाने को लेकर महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा व बच्चे सड़क पर उतरे

खडाल क्षेत्र में कम्पनियों को लगातार जमीन आवंटित किए जाने से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। निजी कम्पनी के खिलाफ ग्रामीण पिछले एक महीने से धरने पर बैठे हैं।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 09, 2026

खडाल क्षेत्र में कम्पनियों को लगातार जमीन आवंटित किए जाने से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। निजी कम्पनी के खिलाफ ग्रामीण पिछले एक महीने से धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान कालरा तला के पास एक सोलर कम्पनी को जमीन आवंटन की जानकारी सामने आने पर आक्रोश और तेज हो गया। ओरण गोचर बचाने को लेकर सोमवार को रामगढ़ में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें खडाल क्षेत्र के हजारों बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए। रैली से पहले रामगढ़ के श्रीराम मंदिर प्रांगण में जनसभा आयोजित हुई। वक्ताओं ने ओरण गोचर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता बताते हुए सरकार को चेताया। बाल भारती महाराज ने कहा कि ओरण गोचर नष्ट होने से क्षेत्र की पारंपरिक जीवनशैली और प्रकृति दोनों पर गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। जनसभा के बाद भारत माता की आरती कर रैली मंदिर प्रांगण से रवाना होकर तहसील कार्यालय पहुंची।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: ओरण गोचर बचाने को लेकर महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा व बच्चे सड़क पर उतरे

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

जैसलमेर में पहली बार आंख का जटिल ऑपरेशन, बालिका की रोशनी लौटी

जैसलमेर

49 दिनों के बाद न्यूनतम पारा 14.6 डिग्री पर पहुंचा

जैसलमेर

4 आरोपियों को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

जैसलमेर

राजमथाई: कार पलटने से एक की मौत, तीन जने घायल

जैसलमेर

खडाल क्षेत्र में जमीन आवंटन के विरोध पर रामगढ़ में जन आक्रोश रैली

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.