Video: ओरण गोचर बचाने को लेकर महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा व बच्चे सड़क पर उतरे

खडाल क्षेत्र में कम्पनियों को लगातार जमीन आवंटित किए जाने से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। निजी कम्पनी के खिलाफ ग्रामीण पिछले एक महीने से धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान कालरा तला के पास एक सोलर कम्पनी को जमीन आवंटन की जानकारी सामने आने पर आक्रोश और तेज हो गया। ओरण गोचर बचाने को लेकर सोमवार को रामगढ़ में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें खडाल क्षेत्र के हजारों बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए। रैली से पहले रामगढ़ के श्रीराम मंदिर प्रांगण में जनसभा आयोजित हुई। वक्ताओं ने ओरण गोचर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता बताते हुए सरकार को चेताया। बाल भारती महाराज ने कहा कि ओरण गोचर नष्ट होने से क्षेत्र की पारंपरिक जीवनशैली और प्रकृति दोनों पर गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। जनसभा के बाद भारत माता की आरती कर रैली मंदिर प्रांगण से रवाना होकर तहसील कार्यालय पहुंची।
