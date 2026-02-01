चार दिन बाद भी घंटियाली वितरिका में नहीं छोड़ा पानी, फसलों को नुकसान

किसानों ने बताया कि सिंचाई के पानी को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम उपनिवेशन विभाग तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी नहर में पानी नहीं पहुंचा। मजबूर होकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। धरने पर किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर 18 फरवरी तक सिंचाई का पानी किसानों को दिलाने का प्रयास करने की बात कही। धरना स्थल पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कनिष्क मौर्य किसानों के बीच पहुंचे और बातचीत की, लेकिन किसान अधिशासी अभियंता के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। किसानों ने बताया कि धरना जारी रहेगा।