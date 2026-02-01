भाजपा जिलाध्यक्ष व जैसलमेर विधायक बोले -जैसलमेर में पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व

उन्होंने ओरण गोचर संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि आंदोलनकारी जनता के साथ हैं और उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। भाटी ने पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से भेजे गए गलत प्रस्ताव से उत्पन्न भूमि विवाद का समाधान भी सुनिश्चित होने की जानकारी दी। कुए , बावड़ी और तालाब की भूमियों को चिन्हित कर आरक्षित रखने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।भाजपा जिला मीडिया प्रभारी बाबू लाल शर्मा और वरिष्ठ नेता सवाई सिंह गोगली भी प्रेसवार्ता में उपस्थित रहे।