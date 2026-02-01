सरहदी जैसलमेर जिले में महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्ति का सैलाब

जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक से मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। शहर से पांच किलोमीटर दूर स्थित शिवमड़ी और देवचंद्रेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और प्रेम प्रकट करते हुए जल, दूध, बिल्वपत्र और धतूरा अर्पित किए। मंदिरों में विशेष भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चारण और सहस्रघट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिससे माहौल और भी दिव्य और धार्मिक बन गया।इस मौके पर शिव मंदिरों में फूलमालाओं और पुष्पों से भव्य सजावट की गई, और भगवान शिव की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने रातभर जागरण किया और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा।