सरहदी जैसलमेर जिले में महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्ति का सैलाब

जैसलमेर जिले भर में रविवार को महाशिवरात्रि पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शिवभक्तों ने अपने मन और हृदय को पूर्ण भक्ति में डुबोते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख शिव मंदिरों में पूजा-अर्चना की। देवचंद्रेश्वर, चंद्रमोलेश्वर, वरुणेश्वर और मुक्तेश्वर महादेव सहित शहर के अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा।
जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक से मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। शहर से पांच किलोमीटर दूर स्थित शिवमड़ी और देवचंद्रेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और प्रेम प्रकट करते हुए जल, दूध, बिल्वपत्र और धतूरा अर्पित किए। मंदिरों में विशेष भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चारण और सहस्रघट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिससे माहौल और भी दिव्य और धार्मिक बन गया।इस मौके पर शिव मंदिरों में फूलमालाओं और पुष्पों से भव्य सजावट की गई, और भगवान शिव की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने रातभर जागरण किया और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा।
जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचे और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजन-अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर समितियों ने व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए भक्तों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भक्ति, मंदिरों की भव्य सजावट और पूरे शहर में फैलता आध्यात्मिक वातावरण जैसलमेर को एक धार्मिक ऊर्जा से भर दिया। भक्तों ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और भजन-कीर्तन के माध्यम से अपने मन की शांति और भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति व्यक्त की।
