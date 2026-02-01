छह वर्ष बाद थमेगा इंतजार… 57 करोड़ की लागत से नगर प्रवेश सडक़ों का बदलेगा स्वरूप

गत वर्ष राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इस अहम कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। नगरपरिषद के स्वामित्व वाली इन सडक़ों का हस्तांतरण होने के बाद यह कार्य नगर विकास न्यास (यूआइटी) की तरफ से करवाया जा रहा है। इसके लिए न्यास ने गत वर्ष टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ठेकेदारों को करीब 57 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया। पहले चरण में इन सडक़ों के चौड़ीकरण और भराई के साथ पानी की पाइपलाइनों के साथ जरूरत अनुसार बिजली की लाइनों को भूमिगत करवाया जाएगा। कार्य को चालू वर्ष के सितम्बर माह तक पूरा करवाया जाना है।