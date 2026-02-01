छह वर्ष बाद थमेगा इंतजार… 57 करोड़ की लागत से नगर प्रवेश सडक़ों का बदलेगा स्वरूप

देश-विदेश से वर्ष पर्यन्त जैसलमेर आने वाले लाखों सैलानियों को स्वर्णनगरी में प्रवेश करने पर महानगरीय स्तर के विकास से रू-ब-रू करवाने का सपना अब साकार हो सकेगा। करीब छह वर्ष पहले शहर में जोधपुर व बाड़मेर से प्रवेश के दो प्रमुख मार्गों की तस्वीर बदलने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन कई कारणों से यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी।
गत वर्ष राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इस अहम कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। नगरपरिषद के स्वामित्व वाली इन सडक़ों का हस्तांतरण होने के बाद यह कार्य नगर विकास न्यास (यूआइटी) की तरफ से करवाया जा रहा है। इसके लिए न्यास ने गत वर्ष टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ठेकेदारों को करीब 57 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किया। पहले चरण में इन सडक़ों के चौड़ीकरण और भराई के साथ पानी की पाइपलाइनों के साथ जरूरत अनुसार बिजली की लाइनों को भूमिगत करवाया जाएगा। कार्य को चालू वर्ष के सितम्बर माह तक पूरा करवाया जाना है।
जोधपुर मार्ग स्थित होटल कॉम्पलेक्स से अम्बेडकर पार्क तक करीब 2 किमी और शहीद जयसिंह भाटी चौराहा से अम्बेडकर पार्क तक 1.7 किमी के दो मार्गों को इस योजना के तहत चमकाया जाना है। कार्य के अंतर्गत दोनों सडक़ें 20-20 मीटर चौड़ाई वाली होंगी। जिन पर 6 लाइन यातायात का संचालन हो सकेगा। इसके अलावा उस पर डिवाइडर निर्माण, पौधरोपण सहित अन्य कार्य करवाकर दोनों सडक़ों को किसी विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग की शक्ल प्रदान की जाएगी।
जैसलमेर में प्रवेश करने वाली सडक़ों के विस्तारीकरण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। पहले चरण में पाइपलाइन शिफ्टिंग चल रही है। समय से पहले पूर्ण गुणवत्ता के साथ इस कार्य को पूरा करवाने का हमारा प्रयास है।
