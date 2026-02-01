9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

India-US Trade Deal: ट्रंप की डील के बाद रूस से भारत तेल से खरीदेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय ने दे दिया स्पष्ट जवाब

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद रूस से तेल खरीद का भविष्य अस्पष्ट है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने स्पष्ट किया कि भारत के एनर्जी फैसले राष्ट्रीय हित, उपलब्धता, कीमत और सप्लाई पर आधारित रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 09, 2026

विदेश सचिव विक्रम मिसरी। (फोटो- ANI)

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत अपने सबसे खास साथी रूस से तेल खरीदेगा या नहीं।

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर यह कह दिया है कि भारत अब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।

ट्रंप के दावे के बाद अब भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से ताजा बयान सामने आया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को कहा कि भारत के एनर्जी से जुड़े फैसले देश के हित को ध्यान में रखकर लिए जाते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की एनर्जी पॉलिसी उपलब्धता, सही कीमत और सप्लाई पर निर्भर है।

कैसे लिए जाते हैं ऐसे फैसले? विदेश सचिव ने बताया

विदेश मंत्रालय की एक स्पेशल ब्रीफिंग में मिसरी ने कहा कि एनर्जी सेक्टर में फैसले, चाहे सरकार द्वारा लिए जाएं या बिजनेस द्वारा देश के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे।

मिसरी ने साफ किया कि तेल कंपनियां बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीद के फैसले लेती हैं। जिसमें उपलब्धता, रिस्क असेसमेंट, लागत और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।

उन्होंने कहा- जहां तक ​​एनर्जी की असल सोर्सिंग की बात है, यह काम तेल कंपनियां करती हैं, जो मार्केट की स्थितियों के आधार पर फैसले लेती हैं। वे उपलब्धता का आकलन करती हैं, जोखिमों का मूल्यांकन करती हैं, लागतों का विश्लेषण करती हैं और अपने अंदरूनी जवाबदेही प्रक्रियाओं व फिड्यूशरी जिम्मेदारियों का पालन करती हैं।

विदेश सचिव बोले- महंगाई को देखते हुए लिए जाते हैं फैसले

मिसरी ने कहा- भारत तेल और गैस सेक्टर में नेट इंपोर्टर है। हम एक डेवलपिंग इकॉनमी हैं और हमें अपने रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना होगा। जब आप 80-85 परसेंट तक इंपोर्टेड रिसोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इंपोर्ट कॉस्ट से होने वाली महंगाई की संभावना को लेकर भी चिंता होती है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि जहां तक ​​एनर्जी का सवाल है, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी भारतीय कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना है।

हाल के सालों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव पर रोशनी डालते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत कई दूसरे देशों के साथ स्टेबल एनर्जी प्राइस और स्टेबल सप्लाई में एक जैसा इंटरेस्ट रखता है।

सही कीमत पर एनर्जी चाहिए- विदेश सचिव

मिसरी ने कहा- हमारा मकसद यह पक्का करना है कि उन्हें भरोसेमंद और सिक्योर सप्लाई के जरिए सही कीमत पर काफी एनर्जी मिले। जहां तक ​​एनर्जी का सवाल है, हमारी इंपोर्ट पॉलिसी इन्हीं मकसदों से चलती है।

मिसरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए किसी एक सोर्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि दर्जनों देशों से एनर्जी लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि इंपोर्ट सोर्स का मिक्स स्वाभाविक रूप से मार्केट की स्थितियों के साथ बदलता रहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

09 Feb 2026 08:33 pm

Published on:

09 Feb 2026 08:29 pm

Hindi News / National News / India-US Trade Deal: ट्रंप की डील के बाद रूस से भारत तेल से खरीदेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय ने दे दिया स्पष्ट जवाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.