India-US Trade Deal: ट्रंप की डील के बाद रूस से भारत तेल से खरीदेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय ने दे दिया स्पष्ट जवाब

मिसरी ने कहा- भारत तेल और गैस सेक्टर में नेट इंपोर्टर है। हम एक डेवलपिंग इकॉनमी हैं और हमें अपने रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना होगा। जब आप 80-85 परसेंट तक इंपोर्टेड रिसोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इंपोर्ट कॉस्ट से होने वाली महंगाई की संभावना को लेकर भी चिंता होती है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि जहां तक ​​एनर्जी का सवाल है, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी भारतीय कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना है।