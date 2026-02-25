25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

महिलाएं भाजपा को हराएंगी, अगला चुनाव ऐतिहासिक होगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

Akhilesh Yadav ने भाजपा पर शिक्षा व्यवस्था कमजोर करने और सरकारी स्कूल बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने ‘पीडीए पाठशाला’ आंदोलन को जनआंदोलन बनाने की बात कही और कहा कि अगला चुनाव शिक्षा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Feb 25, 2026

akhilesh yadav on bjp said to save democracy necessary to remove this government from power

अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। फोटो सोर्स-IANS

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का यह कथन कि “नेता वही जिसमें नीति हो और नीति उसी में होती है, जिसमें नैतिकता होती है” सभी के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि धर्म और अहंकार की लड़ाई महाकाव्यों का मूल विषय रही है और अंततः अहंकार का ही पतन होता है। उनके मुताबिक, अहंकारी व्यक्ति कभी सच्चा सनातनी नहीं हो सकता।

‘पीडीए पाठशाला’ को जनआंदोलन बनाने की तैयारी

अखिलेश यादव ने कहा कि अब ‘पीडीए पाठशाला’ के सांकेतिक आंदोलन को वास्तविक जनआंदोलन में बदलने की जरूरत है, ताकि शोषित और वंचित समाज की आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकें। उन्होंने भाजपा पर संतों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे यह साबित होता है कि भाजपा स्वार्थ की राजनीति करती है। जो लोग भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें झूठे आरोपों के जरिए डराने और दबाने की कोशिश की जाती है।

सरकारी स्कूल बंद करना देश के भविष्य के खिलाफ

शिक्षा के मुद्दे पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में विलय के नाम पर 27 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रची गई और केंद्र ने राज्यसभा में स्वीकार किया है कि पिछले पांच वर्षों में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। उन्होंने इसे देश के भविष्य के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बताया।

अखिलेश यादव ने कहा कि अगला चुनाव ऐतिहासिक होगा, जिसमें शिक्षा प्रमुख मुद्दा बनेगा। उनका दावा है कि इस बार महिलाएं भाजपा को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को समझ आ चुका है कि यदि सरकारी स्कूल बंद हुए तो निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 06:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / महिलाएं भाजपा को हराएंगी, अगला चुनाव ऐतिहासिक होगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फार्म-6 भरते समय सावधान रहें, सही जानकारी से बनेगा त्रुटिरहित वोटर आईडी कार्ड

नये मतदाता फार्म-6 भरते समय रखें सावधानी, त्रुटिरहित वोटर आईडी के लिए निर्वाचन विभाग की विशेष अपील (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ जू में 16 साल की मादा भेड़िया बीमार, वन्यजीव चिकित्सकों की टीम अलर्ट पर

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान की वृद्ध मादा भेड़िया बीमार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान’- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तीखा हमला

ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर हमला, नफरत और अराजक राजनीति का लगाया आरोप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी के छात्रों की मौज! कक्षा 9वीं-10वीं की स्कॉलरशिप में बंपर बढ़ोतरी, अब सीधे खाते में आएंगे इतने पैसे

up scholarship increased class 9 10 2026
लखनऊ

इस जिले से गिरफ्तार हुआ यूपी बोर्ड में नकल कराने वाला सरगना, 5 हजार रुपए में करता था डील

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.