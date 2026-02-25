महिलाएं भाजपा को हराएंगी, अगला चुनाव ऐतिहासिक होगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

अखिलेश यादव ने कहा कि अब ‘पीडीए पाठशाला’ के सांकेतिक आंदोलन को वास्तविक जनआंदोलन में बदलने की जरूरत है, ताकि शोषित और वंचित समाज की आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकें। उन्होंने भाजपा पर संतों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे यह साबित होता है कि भाजपा स्वार्थ की राजनीति करती है। जो लोग भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें झूठे आरोपों के जरिए डराने और दबाने की कोशिश की जाती है।