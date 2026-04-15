डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सनातन को बेचने का काम किया, उन पर FIR कराऊंगा- आशुतोष महाराज

18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य की पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा और पिटाई की थी। इस घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगभग एक महीने तक पूरी तरह चुप रहे। फिर 16 फरवरी को एक मीडिया कार्यक्रम में उन्होंने इस मामले पर कहा, 'चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी। जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोटी खींचना महाअपराध है। देखिएगा, महापाप लगेगा।'