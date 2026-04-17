BJP मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में नियुक्तियां कब होंगी? बंद कमरे की बैठक में क्या हुआ…बड़ा अपडेट आया सामने

इससे पहले भाजपा संगठन चुनाव के प्रेक्षक विनोद तावड़े (Vinod Tawde) ने हाल ही में दो दिनों तक लखनऊ में प्रवास किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें कीं। इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक बदलाव के साथ-साथ निगमों और बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर भी रायशुमारी की गई। विभिन्न नेताओं से फीडबैक लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई।