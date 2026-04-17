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BJP मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में नियुक्तियां कब होंगी? बंद कमरे की बैठक में क्या हुआ…बड़ा अपडेट आया सामने

Cabinet Expansion Update In UP: उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है? जानिए, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है?

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Apr 17, 2026

major update on cabinet expansion and organizational changes in up lucknow news uttar pradesh politics

BJP मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में नियुक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Cabinet Expansion Update In UP: उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा प्रदेश संगठन में बड़े बदलावों को लेकर अब दिल्ली में मंथन तेज हो गया है। गुरुवार को राजधानी में एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह (Dharmapal Singh) ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ लंबी चर्चा की।

बंद कमरे की बैठक में क्या हुआ?

इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin) और बीएल संतोष (B. L. Santhosh) भी शामिल रहे। बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक ढांचे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

यूपी BJP मंत्रिमंडल को लेकर इस सप्ताह हो सकता है अंतिम फैसला

बंद कमरे में हुई बैठक के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव के स्वरूप को इसी सप्ताह अंतिम रूप दिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन दोनों स्तरों पर होने वाले बदलावों के लिए अगले सप्ताह की शुरूआत के पहले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

संभावना जताई जा रही है कि रविवार (19 अप्रैल) या सोमवार (20 अप्रैल) को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद संगठन में नए पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी।

लखनऊ में भी हुई थी गहन चर्चा

इससे पहले भाजपा संगठन चुनाव के प्रेक्षक विनोद तावड़े (Vinod Tawde) ने हाल ही में दो दिनों तक लखनऊ में प्रवास किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें कीं। इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक बदलाव के साथ-साथ निगमों और बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर भी रायशुमारी की गई। विभिन्न नेताओं से फीडबैक लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई।

अमित शाह को सौंपी गई रिपोर्ट

विनोद तावड़े ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री (Amit Shah) और पार्टी अध्यक्ष को दी गई, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। सूत्रों का कहना है कि अब इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम दौर की बैठकों में निर्णय तय किए जा रहे हैं, ताकि सभी राजनीतिक और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखे जा सकें।

अंतिम फैसले से पहले फिर होगी मुलाकात

सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार या शनिवार को प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारी एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

इन बैठकों और संभावित फैसलों को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन फैसलों से आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर पड़ेगा।

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Published on:

17 Apr 2026 10:48 am

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