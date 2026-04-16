भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे सपा बागी विधायक अभय सिंह, धनंजय सिंह गोलीकांड मामले में हुए हैं बरी

साल 2002 की घटना का जिक्र करते हुए विधायक अभय सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय निर्दलीय विधायक रहे धनंजय सिंह ने तत्कालीन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची थी। अभय सिंह के मुताबिक, ''धनंजय सिंह ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और मुझे इस मामले में मुख्य आरोपी बना दिया। अदालत के फैसले ने मेरे ऊपर लगे दाग को साफ कर दिया है।''