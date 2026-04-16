वाराणसी में कपड़े व कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान, एक दर्जन लोगों का किया गया रेस्क्यू

घटना की जानकारी होने के बाद डीसीपी गोमती जोन नीतू कादयान भी मौके पर पहुंच गईं। इसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है, फिर भी मामले में जांच की जा रही है और सही वजह का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मौके पर किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, इस आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।