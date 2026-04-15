वाराणसी का यह फ्लाईओवर बनेगा नया अर्बन हॉटस्पॉट, गेमिंग-फूड और पार्किंग से सजेगा आधुनिक जोन

उन्होंने बताया कि यहां एक पार्किंग की व्यवस्था भी करने की योजना है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इससे ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे का स्थान अक्सर खाली रह जाता है और ऐसी परियोजनाओं के जरिए इन्हें उपयोगी बनाकर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह पहल शहरी संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही समावेशी, विकास, रोजगार सृजन और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।