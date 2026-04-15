गोलियों की गूंज से दहल उठा था जौनपुर, धनंजय सिंह के काफिले पर चलीं थीं गोलियां, अभय सिंह पर लगे थे आरोप

यह घटना 4 अक्टूबर 2002 की है। उस समय धनंजय सिंह जौनपुर की रारी सीट से निर्दलीय विधायक थे। वे अपने साथियों के साथ सफारी गाड़ी से वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे। आरोप है कि जब उनकी गाड़ी कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास पहुंची, तभी बोलेरो में सवार अभय सिंह और उनके साथियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर, ड्राइवर और अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए।