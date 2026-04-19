पति रखेंगे विपक्षी पार्टियों से संबंध तो बंद होगा रोटी पानी, नारी शक्ति वंदन विधेयक पास नहीं होने पर महिलाओं की खरी-खरी!

महिला परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि इस बिल का जिन लोगों ने विरोध किया है वह नहीं चाहते थे कि एक साधारण घर की महिला संसद पहुंचे या विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने बताया कि विपक्ष के लोग महिलाओं को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रियंका गांधी सांसद बन सकती हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल सांसद बन सकती हैं, तो आम महिलाएं पढ़ी-लिखी और उनसे ज्यादा काबिल होने के बाद भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती।