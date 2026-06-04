वाराणसी में शुरू हुई BRICS की बैठक, पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत, काशी के जीआई प्रोडक्ट्स की लगाई गई प्रदर्शनी

मेहमानों का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद खास अंदाज में स्वागत किया गया। काशी के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसके बाद रास्ते में छात्र-छात्राओं ने भी हाथों में ब्रिक्स देशों के झंडे लिए मेहमानों का अभिनंदन किया।जिला प्रशासन ने मेहमानों के लिए खास तौर पर भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी की हुई है। वहीं, होटल ताज में काशी की गुलाबी मीनाकारी, सिल्क उत्पाद, कालीन जैसे पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शनी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान विदेशी मेहमान गंगा विहार भी करेंगे और यहां की संस्कृति का भी अवलोकन करेंगे।