अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद रूस के साथ पावरफुल कनेक्शन बना रहा है भारत, जानिए कैसे

इस साल मई में जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे, तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि नई दिल्ली और मॉस्को के रिश्ते अब केवल हथियारों की खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों ने अब अंतरिक्ष अन्वेषण रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण और उर्वरकों की आपूर्ति पर भी बड़ा मास्टरप्लान तैयार कर लिया है। ब्रिक्स बैठक के बाद लावरोव ने साफ कहा था कि दोनों देश तीसरे देशों के "शत्रुतापूर्ण दबाव" से अपने आर्थिक और सैन्य संबंधों को बचाने के लिए नए तंत्र विकसित कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी रूस ने भारत की सभी जरूरतों को पूरा करने का भरोसा जताया है।