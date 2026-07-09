मौसम अपडेट: गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ के हालात, सूरत में टूटा 85 साल पुराना रिकॉर्ड

Monsoon Rain Update : नई दिल्ली। मानसून की लगातार भारी बारिश के चलते राजधानी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को कचरे से बना पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर पड़ा, जिससे पूरी इमारत ढह गई। घटना में 16 कर्मचारी मलबे में दब गए। इसी तरह से राजधानी दिल्ली के रोहिणी में बारिश के दौरान जर्जर बिल्डिंग गिरने से मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। दोनों जगहों पर रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। इसी तरह से खंडाला में लैंडस्लाइड से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, जबकि दूसरा गार्ड अभी लापता है।