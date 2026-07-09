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Live from Melbourne: पीएम मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में लिया हिस्सा, व्यापारिक सहयोग पर जोर

PM Modi CEO Forum speech: क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर क्लीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी तक, भारत और ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ रणनीतिक जोड़ीदार नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के नए इंजन बनने जा रहे हैं।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 09, 2026

India-Australia CEO Foru

India-Australia CEO Foru

मेलबर्न में मोदी : भारत की रफ्तार और ऑस्ट्रेलिया के संसाधन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई दिशा तय कर सकते हैं।" ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ (CEO) फोरम को संबोधित किया, तो उनके तेवर और इरादे साफ थे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के दूसरे पड़ाव पर मेलबर्न पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया।

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Updated on:

09 Jul 2026 06:50 am

Published on:

09 Jul 2026 06:37 am

Hindi News / National News / Live from Melbourne: पीएम मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में लिया हिस्सा, व्यापारिक सहयोग पर जोर

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