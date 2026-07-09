Live from Melbourne: पीएम मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में लिया हिस्सा, व्यापारिक सहयोग पर जोर

India-Australia CEO Foru
मेलबर्न में मोदी : भारत की रफ्तार और ऑस्ट्रेलिया के संसाधन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई दिशा तय कर सकते हैं।" ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ (CEO) फोरम को संबोधित किया, तो उनके तेवर और इरादे साफ थे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की महत्वपूर्ण यात्रा के दूसरे पड़ाव पर मेलबर्न पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया।
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