वाराणसी में गोमती नदी में नहा रहे दो बच्चे डूबे, छुट्टियों में ननिहाल आये थे मासूम, एक शव बरामद

जानकारी के मुताबिक, दानगंज चौकी अंतर्गत कैथोर गांव से होते हुए गोमती नदी निकलती है। यहां पर ककरहा घाट है और यहीं पर नहाने के लिए चौबेपुर थाना क्षेत्र के लेढूपुर के रहने वाले यूनुस के बेटे अयान (09) और चौबेपुर निवासी आरिफ के बेटे जीशान (10) गए हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों का ननिहाल कैथोर में है। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए वे अपने ननिहाल चले गए थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को गर्मी अधिक होने के कारण गांव के कुछ बच्चे और किशोर घाट पर गोमती नदी में नहाने चले गए।