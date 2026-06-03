3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी जेल की बॉउंड्री कूदने वाले को लगेगा 240 वोल्ट का झटका, कराई गई इलेक्ट्रिक फेंसिंग, बढ़ाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

Varanasi latest news। Varanasi district jail। Varanasi central jail : जेल प्रशासन ने कैदियों के भागने या किसी बाहरी व्यक्ति के बाउंड्री वॉल को कूदकर जेल में प्रवेश करने की घटना को देखते हुए इस पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर लगवाया है, जिसमें 240, वोल्ट का डीसी करंट दौड़ेगा।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 03, 2026

Varanasi jail news

AI image (chatgpt)

Varanasi District Jail news: वाराणसी में बंदियों और जिला जेल की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन कड़े इंतजाम कर रहा है। ऐसे में जिला जेल की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। यहां जेल की बाउंड्री वॉल को ऊंचा करते हुए इस पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर लगाए गए हैं। जेल की बाउंड्री वॉल कूदने की कोशिश करने वाले लोगों को जेल प्रशासन ने बिजली का झटका देने की तैयारी कर ली है और यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

दरअसल, जेल प्रशासन ने कैदियों के भागने या किसी बाहरी व्यक्ति के बाउंड्री वॉल को कूदकर जेल में प्रवेश करने की घटना को देखते हुए इस पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर लगवाया है, जिसमें 240, वोल्ट का डीसी करंट दौड़ेगा। ऐसे में यदि बाहर से कोई कूद कर जेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है या कोई कैदी अंदर से कूद कर जेल से बाहर भागने की कोशिश करता है, तो उसे बिजली का तेज झटका लगेगा।

क्यों पड़ी जरुरत

जिला कारागार के अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जेल की दीवारें ऊंची हैं और इस पर पहले कटीले तार लगाए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध मारे जाने की आशंका थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि जिला जेल में 830 मीटर लंबे इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर लगाए गए हैं, जिसके कारण कारागार की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद हो गई है।

दरअसल, 2026 की शुरुआत में कन्नौज और अयोध्या की जेल से बंदियों के भागने के बाद वाराणसी जिला जेल प्रशासन ने इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा था और वहां से इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसे लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के जिलों में अपनाई जाएगी और जेल की चारदीवारी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगी।

लगाए जा रहे अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे

जिला जेल के अलावा वाराणसी स्थित सेंट्रल जेल में भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर लगाए गए हैं और यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जेल अधिकारियों का मानना है कि कारागार की ऊंची दीवारों और फेंसिंग किए जाने के बाद कोई भी इसे पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि यही नहीं पूरे जेल परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने बताया कि जिला कारागार में पहले से ही पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अब इसकी संख्या और बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला जेल में प्रतिदिन लगभग 200 मुलाकाती बंदियों से मिलने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में वे अपने साथ सामग्री भी लेकर आते हैं। उन सामग्रियों को टोकन देकर झोले में रखा जाता है और जब मुलाकात की बंदी से मुलाकात करता है तो उसे टोकन दे देता है। इस प्रक्रिया को और चुस्त बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किया जा रहे हैं, ताकि कोई भी प्रतिबंधित चीज जेल के अंदर प्रवेश न कर पाए।

वाराणसी में ढहाई गई 200 साल पुरानी मस्जिद, मलबा भी रातों रात गायब, एक हजार पुलिसकर्मी रहे तैनात

ये भी पढ़ें
Mosque demolition in varanasi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी जेल की बॉउंड्री कूदने वाले को लगेगा 240 वोल्ट का झटका, कराई गई इलेक्ट्रिक फेंसिंग, बढ़ाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में ब्रिक्स देशों की बैठक: काशी के जीआई उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी, बनारसी संस्कृति से रूबरू होंगे 11 देश

Brics summit preparation
वाराणसी

वाराणसी में ढहाई गई 200 साल पुरानी मस्जिद, मलबा भी रातों रात गायब, एक हजार पुलिसकर्मी रहे तैनात

Mosque demolition in varanasi
वाराणसी

काशी में चौकाने वाला आंकड़ा, पानी में डूबने से हुईं सबसे ज्यादा मौतें, लोगों की जान बचाने की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन

Varanasi ghat
वाराणसी

गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम, परिवार बोला- नहीं होगा एनकाउंटर तो हमारी जान को भी खतरा

Murder case ghazipur
वाराणसी

दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस पर थाने में पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश, आज मजिस्ट्रेट के सामने होंगे बयान

Rape 4
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.