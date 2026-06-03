वाराणसी में ढहाई गई 200 साल पुरानी मस्जिद, मलबा भी रातों रात गायब, एक हजार पुलिसकर्मी रहे तैनात

Mosque demolished in Varanasi: वाराणसी में जिला प्रशासन ने मंगलवार की देर रात बड़ी कार्रवाई की है। यहां 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को प्रशासन ने जमीनदोज कर दिया है। राजघाट इलाके में स्थित मस्जिद को तोड़ने के लिए मौके पर करीब आधा दर्जन बुलडोजर मंगाए गए थे। बताया जा रहा है कि यहां काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है और इस मस्जिद को गिराने के लिए रेल विभाग ने नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद मस्जिद को बीती रात ढहा दिया गया है। इसके साथ ही मलबे को भी हटा दिया गया है।