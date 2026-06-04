वाराणसी में 2 युवकों के मिले शव, हत्या-आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

जानकारी के मुताबिक चोलापुर थाना क्षेत्र के बनियापुर गांव में गुरुवार की सुबह एक मकान से दो युवकों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि शव पुराने हैं और मकान से बदबू आने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान से दो युवकों के शव बरामद किए। पुलिस ने दोनों युवकों की शिनाख्त भी कर ली है। बताया जा रहा है कि अभिजीत गांगुली और निहाल सिंह के शव बरामद हुए हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि अभिजीत गांगुली पांडेपुर का रहने वाला है, जबकि निहाल चोलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दोनों युवा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे।