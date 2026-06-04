वाराणसी में 2 युवकों के मिले शव, हत्या-आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

जांच करते पुलिस अधिकारी, pc-Patrika
Varanasi crime news: वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह दो युवकों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही मृतक एक मकान में अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं, शव बरामद होने की जानकारी होने के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुड़ गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को हटाया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवकों ने आत्महत्या की है या उनकी किसी ने हत्या कर दी है।
जानकारी के मुताबिक चोलापुर थाना क्षेत्र के बनियापुर गांव में गुरुवार की सुबह एक मकान से दो युवकों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि शव पुराने हैं और मकान से बदबू आने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान से दो युवकों के शव बरामद किए। पुलिस ने दोनों युवकों की शिनाख्त भी कर ली है। बताया जा रहा है कि अभिजीत गांगुली और निहाल सिंह के शव बरामद हुए हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि अभिजीत गांगुली पांडेपुर का रहने वाला है, जबकि निहाल चोलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दोनों युवा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे।
पुलिस को घटनास्थल से कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है। घटना की जानकारी होने के बाद डीसीपी वरुण प्रमोद कुमार और एसीपी सारनाथ विदयूत सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। वहीं, चोलापुर पुलिस और एसओजी टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने फिलहाल दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथी दोनों मृतकों के परिजनों को भी पुलिस ने सूचना दे दी है।
डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि दोनों युवक मकान में अकेले ही रहा करते थे और शराब पीने के आदि थे। उन्होंने बताया कि मौके से सल्फास की गोलियां भी बरामद हुई हैं और दोनों ने उल्टियां भी कर रखी है। इससे लग रहा है कि इन्होंने आत्महत्या ही की है। हालांकि, पुलिस कई पहलुओं से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों शव के पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है और चेक किया जा रहा है कि उनसे मिलने कौन-कौन आया था।
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