गाजीपुर: विनीत राय हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, एक लाख का इनामी ढेर

दरअसल, गाजीपुर में बहुचर्चित विनीत राय हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि कुर्था के पहाड़ी बाबा आश्रम के पास मुठभेड़ हुई है। वहीं, इस मुठभेड़ में स्वाट टीम के प्रभारी भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड की घटना में शामिल एक लाख रुपए का इनामी कमलेश चौधरी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों के ऊपर पुलिस ने 50-50 हजार रूपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद इस मामले की तहकीकात में यूपी एसटीएफ भी शामिल हो गई थी।