गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम, परिवार बोला- नहीं होगा एनकाउंटर तो हमारी जान को भी खतरा

गाजीपुर में बिंदु होटल के मालिक के बेटे विनीत राय की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शंकर पांडे, जगदीश सिंह यादव उर्फ सोनू यादव, आलोक दुबे और कमलेश चौधरी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। फिलहाल, सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। वहीं, सोमवार की शाम पीड़ित परिवार से मिलने डीआईजी वैभव कृष्ण पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। विनीत के छोटे भाई ने बताया कि यदि आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होता है तो आरोपी एक-एक करके परिवार के अन्य सदस्यों को भी मार डालेंगे।