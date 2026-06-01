वाराणसी में IPL में 25 करोड़ का सट्टा! मुंबई के 9 सटोरी समेत 11 गिरफ्तार, ‘सेफ हाउस’ से चल रहा था खेल

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि सट्टेबाजी का यह खेल डिजिटल तरीके से किया जाता था, जिसमे पकड़े जाने का खतरा काफी कम होता है। इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का सहारा लिया जा रहा था। इन पर आरोपियों ने कई ग्रुप बना रखे थे और देश के अलग-अलग राज्यों के सटोरियों से जुड़े हुए थे। फिलहाल, आरोपियों के मोबाइल से डाटा और बैंक खातों की डिटेल पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। वहीं, पुलिस ने बताया है कि इस सिंडिकेट के मुख्य सरगना की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जुआ अधिनियम और आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।