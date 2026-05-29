पूर्वांचल से जुड़े लखनऊ बिल्डर हत्याकांड के तार, वाराणसी समेत कई जिलों में पुलिस ने डाला डेरा, गोली मारकर हुई थी हत्या

Lucknow builder murder case: लखनऊ में सरेराह प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पूर्वांचल के कई जिलों में पुलिस ने डेरा डाला हुआ है। पुलिस को आशंका है हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शूटर पूर्वांचल के ही रहने वाले हैं। इसके बाद वाराणसी समेत कई जिलों में पुलिस पहुंची हुई है। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की कुल 10 टीमें पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों में पहुंची हुई है और मामले में स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।