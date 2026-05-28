चंदौली कोर्ट बना रही संस्था ही बनाएगी वाराणसी कोर्ट की डिजाइन, शासन को भेजा गया प्रस्ताव, एक ही छत के नीचे होंगी सारी सुविधाएं

बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री कार्यालय और न्याय विभाग से वार्ता की है। दरअसल, इस एकीकृत भवन में एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी, जिससे आम जनता को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसमें एसी कोर्ट रूम के साथ ही वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग चैंबर बनाए जाएंगे। वहीं चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। कैफेटेरिया से लेकर योग केंद्र और वादकारियों के विश्राम कक्ष के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र और डाक सुविधा भी इस परिसर में स्थापित की जाएगी।