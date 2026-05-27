BHU के छात्रावास के मेस में सब्जी में मिली मरी हुई छिपकली, छात्रों में आक्रोश, पहुंचे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी

जैसे ही डालमिया छात्रावास के अन्य छात्रों को इस बारे में जानकारी हुई, वैसे ही कई छात्र मेस पहुंच गए। वहीं, खाना खाने के लिए बैठे हुए कई छात्र खाना छोड़ दिए और हंगामा करने लगे। छात्रों ने आरोप लगाया है कि मेस में काम करने वाले लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से खाने में छिपकली गिरकर मर गई और वही खाना छात्रों को भरोसा जा रहा था। छात्रों ने बताया है कि यदि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती तो वह इस खाने को खाकर बीमार हो सकते थे।