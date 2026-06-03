वाराणसी में ब्रिक्स देशों की बैठक: काशी के जीआई उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी, बनारसी संस्कृति से रूबरू होंगे 11 देश

जी-20 देशों की बैठक के बाद काशी एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक के लिए तैयार हो चुकी है। यहां 4 और 5 जून को होटल ताज में ब्रिक्स देशों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें काशी में प्रसिद्ध जीआई टैग और ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अधिकारियों की माने तो इस प्रदर्शनी में काशी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। यह सभी उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक बताए जा रहे हैं। काशी के शिल्पकारों से अनुभव लेकर यह सभी प्रतिनिधि अपने-अपने देश में इसका बखान करेंगे और काशी के कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा।