US-Iran War Threat: कुवैत-बहरीन पर बरसीं ईरानी मिसाइलें, अमेरिकी सेना से सीधी टक्कर के बाद मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट

Middle East Crisis : खाड़ी देशों में हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं। ईरान के रिवोल्युशनरी गार्ड्स की ओर से कुवैत और बहरीन को निशाना बना कर किए गए ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए इस हमले में टर्मिनल को 'गंभीर भौतिक क्षति' पहुंची है, जिसके बाद सभी उड़ानें तुरंत निलंबित कर दी गईं। इस हमले में कई नागरिकों के घायल होने की भी खबर है, जिसके बाद कुवैती सेना ने इसे ईरान की 'आपराधिक आक्रामकता' करार दिया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े पर जवाबी हमले किए हैं।