ईरान को क्रिप्टो फंडिंग पर बड़ा झटका, US ने करोड़ों डॉलर के USDT वॉलेट को किया फ्रीज

IRGC क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि इससे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर पैसे ट्रांसफर करने में मदद मिल सकती है। माना जाता है कि यह ग्रुप कई दूसरी डिजिटल करेंसी की तुलना में बिटकॉइन और टेथर (USDT) का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इन क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल ईरान पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है। इन डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल IRGC के ऑपरेशन्स को गुप्त रूप से फंड करने के लिए भी किया जा सकता है।