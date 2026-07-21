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ईरान को क्रिप्टो फंडिंग पर बड़ा झटका, US ने करोड़ों डॉलर के USDT वॉलेट को किया फ्रीज

US Iran conflict: अमेरिका ने सैन्य हमलों के बाद अब ईरान को वित्तीय दबाव बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने लगभग $130 मिलियन वाले एक क्रिप्टो वॉलेट को फ्रीज कर दिया है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Jul 21, 2026

Iran Crypto Network

अमेरिका ने क्रिप्टो वॉलेट किया फ्रीज, photo- path to peace

US Iran conflict: अमेरिका ने सैन्य हमलों के बाद अब ईरान को वित्तीय दबाव बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने लगभग $130 मिलियन वाले एक क्रिप्टो वॉलेट को फ्रीज कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह यह वॉलेट ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ा है। US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान को क्रिप्टो के जरिए पैसे ट्रांसफर करने से रोकने की कोशिशों के तहत इस कार्रवाई की घोषणा की।

अधिकारियों ने बताया कि वॉलेट को फ्रीज करना ऑपरेशन इकोनॉमिक फ़्यूरी नाम के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद डिजिटल एसेट्स के जरिए ईरान के फाइनेंशियल नेटवर्क को रोकना है।

ऐसे काम करता है IRGC क्रिप्टो वॉलेट

IRGC क्रिप्टो वॉलेट एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट या डिजिटल एड्रेस है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे IRGC कंट्रोल या इस्तेमाल करता है। क्रिप्टो वॉलेट में असली पैसे नहीं रखे जाते। इसके बजाय, इसमें क्रिप्टोकरेंसी को एक्सेस करने और उन्हें ट्रांसफर करने के लिए ज़रूरी डिजिटल कीज रखी जाती हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक (Elliptic) के अनुसार, IRGC का संबंध हजारों क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट एड्रेस से है।

IRGC क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि इससे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर पैसे ट्रांसफर करने में मदद मिल सकती है। माना जाता है कि यह ग्रुप कई दूसरी डिजिटल करेंसी की तुलना में बिटकॉइन और टेथर (USDT) का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इन क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल ईरान पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है। इन डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल IRGC के ऑपरेशन्स को गुप्त रूप से फंड करने के लिए भी किया जा सकता है।

वॉलेट ऐसे किया फ्रीज

फ्रीज किए गए वॉलेट में मुख्य रूप से Tether (USDT) टोकन थे। US अधिकारियों ने फंड तक पहुँच को ब्लॉक करने के लिए Tether के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल का इस्तेमाल किया। CryptoBriefing के अनुसार, यह फ्रीजिंग Tron ब्लॉकचेन पर हुई, जहां कई USDT टोकन जारी किए जाते हैं। इस कार्रवाई ने Tron ब्लॉकचेन को बंद किए या प्रभावित किए बिना वॉलेट के मालिक को फंड का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

IRGC आतंकी संगठन घोषित

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठनों में से एक है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर IRGC को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि IRGC हिज़्बुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन करता है, और इसी वजह से उसे कई सालों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।

वॉलेट ऐसे किया फ्रीज

फ्रीज किए गए वॉलेट में मुख्य रूप से Tether (USDT) टोकन थे। US अधिकारियों ने फंड तक पहुँच को ब्लॉक करने के लिए Tether के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल का इस्तेमाल किया। CryptoBriefing के अनुसार, यह फ्रीजिंग Tron ब्लॉकचेन पर हुई, जहां कई USDT टोकन जारी किए जाते हैं। इस कार्रवाई ने Tron ब्लॉकचेन को बंद किए या प्रभावित किए बिना वॉलेट के मालिक को फंड का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

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Updated on:

21 Jul 2026 08:41 pm

Published on:

21 Jul 2026 08:41 pm

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