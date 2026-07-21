लाल सागर में समुद्री सुरक्षा पर संकट, हूती की धमकी के बाद कुवैत का बड़ा ऐलान

हुती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य अब्दुल्ला अल-नामी ने लेबनान स्थित प्रसारक अल-मायादीन को बताया कि सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी देशों से उड़ानें आएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानों को रोकने की सऊदी अरब की किसी भी कोशिश का व्यापक जवाब दिया जाएगा। अल-नामी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका यमन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में सऊदी अरब का साथ देता है, तो वाशिंगटन मुश्किल स्थिति में फंस जाएगा।