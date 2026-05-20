Middle East Tension: बहरीन में ईरान समर्थकों पर बड़ा एक्शन, इजिप्ट के दो युवाओं को सुनाई गई 10-10 साल की सजा

बहरीन में कई विदेशी काम करते हैं। मिस्र से भी बड़ी संख्या में लोग वहां रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन जब सुरक्षा का सवाल आता है तो सरकार किसी को भी नहीं छोड़ रही। इस मामले में दो मिस्री युवाओं को 10-10 साल की सजा मिली है। साथ ही कई दूसरे लोगों को भी छोटी-बड़ी सजाएं हुई हैं।