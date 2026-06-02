रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला: 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागीं, 18 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल

रूस के हमले का बड़ा असर राजधानी कीव में भी देखने को मिला। यहां कम से कम छह लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। कई रिहायशी इमारतों, घरों और अन्य नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा। हमले के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में आग लग गई। पेट्रोल पंप, निर्माण स्थल और आवासीय इमारतों के आसपास धुएं के बड़े गुबार देखे गए। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों और बंकरों में रहने की अपील की। सुबह के समय शहर में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं और आसमान में ड्रोन की गतिविधियां देखी गईं।